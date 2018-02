Wie die Deutsche-Bank-Tochter DWS bekannt gibt, werden zum 16. Februar 2018 die ETFs der Marke db-x-trackers umbenannt. Der Schritt soll auch mehr Transparenz für Anleger mit sich bringen; an den Anlagebedingungen der ETFs ändert sich nichts.Haben Sie einen Fonds der DWS im Depot? Dann dürften Sie mittlerweile mehrere Rebrandings miterlebt haben. Zur Erinnerung: Die Fondssparte der Deutschen Bank hieß ursprünglich "DWS". Zwischenzeitlich wurde dann der Name "Deutsche Asset & Wealth Management" eingeführt, um dann - mit der Begründung, dies sei im internationalen Geschäft geläufiger - in die Firmierung "Deutsche Asset Management" zu münden. In diesem Zuge wurde etwa der Fonds von Star-Manager Klaus Kaldemorgen von "DWS Concept Kaldemorgen" in "Deutsche Concept Kaldemorgen" (ISIN: LU0599946893) umbenannt. Andere Erfolgsfonds wie etwa der DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119) durften ihren Namen allerdings behalten. Für eine gewisse Verwirrung sorgte eine neuerliche Umfirmierung vergangenen Dezember: Demnach wird die Fonds-Tochter nun wieder unter dem alten Namen "DWS" vermarktet. Das mag irritierend sein, aber solche Umbenennungen haben in der Regel keinen Einfluss auf die Anlagestrategie eines Fonds - insofern können sich Anleger zurücklehnen und die verschiedenen Vertriebs- und Marketingkonzepte entspannt zur Kenntnis nehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...