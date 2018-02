Köln/Paris (ots) - Die DER Touristik Group (Köln) bestätigt den Eintritt in exklusive Kaufverhandlungen mit dem französischen Reiseveranstalter Travel Lab SAS, bekannt im französischen Markt unter der Marke Kuoni France. Zielsetzung ist die Übernahme des Unternehmens mit Sitz bei Paris. Das Unternehmen mit seiner Belegschaft soll unter der aktuellen Geschäftsführung in der DER Touristik Group weiter ausgebaut werden.



Kuoni France war bis 2013 ein Unternehmen der Kuoni Group (Zürich). Seit einem Management Buy-Out ist der Reiseveranstalter inhabergeführt. Travel Lab ist heute der führende französische Reiseveranstalter im High-End-Bereich mit den Marken Kuoni, Vacances Fabuleuses, Scanditours, Celtictours, Donatello und Les Ateliers du Voyage. Die Verhandlungen sollen im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein. Beide Parteien haben bis zum Abschluss der Transaktion Stillschweigen vereinbart.



Hintergrund:



Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören 131 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2016 bei 6,3 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.100 Mitarbeiter in 14 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 7,1 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni und Helvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien. Hinzu kommen 2.400 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter, eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen in 56 Destinationen.



Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.



