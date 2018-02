Wiesbaden (ots) - Ein Gutachterverband warnte kürzlich öffentlich vor Home Staging, da es in Wohnungen, die so für den Verkauf optimiert wurden, versteckte Mängel und Schäden geben könne. Dazu Iris Houghton, die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Home Staging und Redesign (DGHR), dem einzigen Berufsverband für Home Stager in Deutschland: "Wir freuen uns als Verband, dass Gutachter dieses Thema aufgegriffen haben, denn wir haben das gleiche Ziel: Der Verkauf einer Immobilie muss fair, transparent und ehrlich sein. Schwarze Schafe haben bei uns keinen Platz."



Die DGHR hat sich seit 2010 selbst einen Ehrenkodex gegeben, dem alle Mitglieder verpflichtet sind. Dieser untersagt u.a., wissentlich Baumängel zu ver- oder überdecken. "DGHR Home Stager fordern die Eigentümer auf, Baumängel vor dem Verkauf zu beheben oder darauf hinzuweisen", erklärt Iris Houghton, "deswegen sollten Makler und Eigentümer bei der Auswahl ihrer Dienstleister auf die DGHR-Mitgliedschaft achten, Interessenten und auch Gutachter sollten fragen, ob die Immobilie auch von einem DGHR-Profi gestaged wurde".



Denn wer gegen den DGHR-Kodex verstößt, wird aus dem Verband ausgeschlossen und darf nicht mehr mit dem Gütesiegel der Mitgliedschaft werben. Seit Gründung der DGHR 2010 gab es keinen solchen Fall, der zum Ausschluss des Mitglieds führte. "Unseres Wissens kam es in Deutschland wegen Home Staging niemals zur Rückabwicklung des Kaufes", so Houghton.



Die DGHR als Berufsverband der Home Stager vertritt knapp 200 Profis in Deutschland und Österreich. Über eine mehrtägige Ausbildung, regelmäßige Fortbildungen und einen streng gewahrten Ehrenkodex sichert sie die Qualität ihrer Mitglieder. Vom 8. bis 10. März veranstaltet die DGHR in Köln den 7. Deutschen Home Staging Tag, zu dem auch Barb Schwarz aus den USA anreist, die Erfinderin des Home Staging.



(Dies ist die Kurzversion der PM, Langversion auf: https://www.dghr-info.de/dghr/medien-presse/#_pressemitteilungen)



OTS: DGHR - Deutsche Gesellschaft für Home Staging und Redesign newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78509 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78509.rss2



Pressekontakt: Deutsche Gesellschaft für Home Staging und Redesign (DGHR) e.V. 0160-97067162 iris.houghton@dghr-info.de www.dghr-info.de