China zählt für die deutschen Autobauer zu den wichtigsten Absatzmärkten. Nun gibt es von dort gute Nachrichten für VW, BMW und Daimler.

Der für deutsche Hersteller zentrale chinesische Automarkt hat zum Jahresstart kräftig zugelegt. Im Januar haben die Hersteller 2,46 Millionen Passagierfahrzeuge an die dortigen Händler verkauft, berichtet der chinesische Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag. Das sind knapp elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

