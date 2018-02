Frankfurt - Zum Jahresende blieb das Wachstum mit 2,6% (annualisierte Vorquartalsrate) oberhalb des Trends von 2%, berichten die Analysten der Helaba.Das hohe Tempo vom Sommerhalbjahr - über 3% - habe damit nicht ganz gehalten werden können. Die Hurrikane vom Sommer/Herbst hätten keine nennenswerten Spuren in der Wirtschaftsentwicklung hinterlassen. Zuletzt sei die Nachfrage offenbar sogar so stark gewesen, dass die Produktion kaum habe mithalten können - der Lageraufbau sei praktisch zum Erliegen gekommen - ein positives Zeichen für das erste Halbjahr 2018. Dies sei wohlgemerkt gewesen noch vor Inkrafttreten der Steuerreform, die im laufenden Jahr für zusätzliche leichte konjunkturelle Impulse sorgen sollte. Für das erste Quartal rechnen die Analysten der Helaba wieder mit einem Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt oberhalb von 3%. Unter anderem seien es die Ausrüstungsinvestitionen gewesen, die schon im Jahr 2017 unerwartet deutlich angezogen hätten. Laufe die Gegenbewegung zur Schwäche 2015/2016 nun aus oder würden die Investitionen mithilfe von Deregulierung, Steuerreform und globalem synchronen Aufschwung durchstarten?

