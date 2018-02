LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus CFRA hat Commerzbank von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 13,50 Euro angehoben. Die beabsichtigte Rückkehr zu Dividendenzahlungen zeuge von Vertrauen in die Fortschritte beim Konzernumbau, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der deutliche Abbau des Portfolios an problematischen Schiffskrediten verringere künftige Belastungen./ag/zb

Datum der Analyse: 09.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0095 2018-02-09/11:11