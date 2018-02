Gelungener Startschuss für Oberösterreichs Landes-Tourismusstrategie 2022



Linz/Oberösterreich (ots) - 300 Gäste aus Tourismus, Wirtschaft, Industrie, Sport, Kultur, Landwirtschaft, Politik und Medien folgten am 7. Februar 2018 der Einladung zur Vorstellung der oberösterreichischen "Landes-Tourismusstrategie 2022". Unter dem Motto "upperfuture" skizzierten LH-Stv. Dr. Michael Strugl und die Strategie-Partner WKOÖ und Oberösterreich Tourismus den gemeinsamen Zukunftsweg.



"Die neue Strategie geht einerseits auf Trendentwicklungen und Herausforderungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ein, etwa in den Bereichen Digitalisierung oder gesellschaftliche Entwicklungen. Andererseits zielt sie auf die Realisierung potenzieller Synergien mit Wirtschaft, Wissenschaft, Landwirtschaft, Kultur oder Naturschutz ab. Mit der Landes-Tourismusstrategie 2022 ist die Basis für eine dynamische Entwicklung des Tourismus als wertvollem Partner im gesamtwirtschaftlichen System Oberösterreichs gelegt. Eine Grundlage, auf der künftig neue Innovationen generiert und wir unser Ziel, die Wertschöpfung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft bis 2022 um 15 Prozent zu steigern, erreichen werden", fasst Strugl den künftigen Weg zusammen.



Zwtl.: Tourismus ist Partner im gesamtwirtschaftlichen System



"Die Tourismuswirtschaft hat in den vergangenen Jahren einen bedeutenden Beitrag zur positiven Entwicklung des Standortes Oberösterreich geleistet", betont Mag.a Doris Hummer, Präsidentin der WKO Oberösterreich und stellt fest: "Eine umfassende und verbindliche strategische Leitlinie, die den Tourismus als branchenübergreifenden Netzwerkpartner versteht, ist ein wesentlicher Aspekt der nachhaltigen Standortentwicklung."



BR KommRat Robert Seeber, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKO Oberösterreich und Vorsitzender des früheren Landes-Tourismusrates ergänzt: "Die Entwicklung der Landes-Tourismusstrategie 2022 ist ein mustergültiges Beispiel für eine breit getragene Zusammenarbeit. Die neuen Leitlinien öffnen die Tourismuswirtschaft für Wissens- und Erfahrungsaustausch und machen sie fit für die Herausforderungen der Zukunft."



Zwtl.: Analog. Digital. Vernetzt.



"Wir sehen das Analoge als Quell des Erlebens. Gerade in einer digital geprägten Welt gewinnen "echte" Erlebnisse und persönliche Beziehungen an Bedeutung. Digitale Technologien und Innovationen unterstützen uns künftig noch stärker dabei, Gäste und Gastgeber perfekt zu servicieren. Die Landes-Tourismusstrategie 2022 eröffnet uns damit viele Gestaltungsmöglichkeiten, die auf das gemeinsame Ziel hinlenken: gästeorientierte, innovative Produkte zu entwickeln, internationale Märkte zu erschließen und branchenübergreifende Kooperationen zu nutzen, um noch mehr Gäste für Oberösterreich zu begeistern", sagt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.



Ganz im Sinne dieses Vernetzungsgedankens war auch die Präsentation der Landes-Tourismusstrategie 2022 gestaltet: Als Schauplatz der erlebnisorientierten und multimedialen Abendveranstaltung symbolisierte die "voestalpine Stahlwelt" in Linz die Verbindung zum international erfolgreichen Industrie- und Wirtschaftsstandort. Durch die Integration eines digitalen Echtzeit-Feedback-Systems, das von der Linzer Multimedia-Agentur Responsive Spaces gestaltet wurde, konnten die Gäste aktiv an den Keynotes und Talkrunden teilnehmen. Zudem sorgten zahlreiche Partner - von den KultiWirten, OÖ Handwerksbäckern, OÖ Konditormeistern über die Salzkammergut Fischrestaurants und weiteren Genussland Partnern bis zu den Brauereien Ried, Schloss Eggenberg, Hofstetten und Zipf - für den analogen kulinarischen Genuss.



Die Langfassung der Presseinformation und die Landes-Tourismusstrategie 2022 können Sie unter http://www.oberoesterreich-tourismus.at/tourismusstrategie herunterladen.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Oberösterreich Tourismus GmbH Elisabeth Kierner, MSc Leitung Media House & Marke 0664-3030444 elisabeth.kierner@oberoesterreich.at www.oberoesterreich-tourismus.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3952/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Oberösterreich Tourismus newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66611 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66611.rss2