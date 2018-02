Die wichtigsten US-Indizes gaben am Donnerstag um rund 4% nach, asiatische Anleger folgten dieser Entwicklung Chinesische Inflation im Einklang mit Prognosen, liegt jedoch weit unter dem Ziel der PBoC Die geldpolitische Stellungnahme der RBA legt nahe, dass ein zu starker AUD ein Problem darstellen könnte

Zusammenfassung:Die letzte Sitzung in Asien brachte nicht die langersehnte Erleichterung, da die wichtigsten Aktienmärkte einen enormen Abverkauf hinnehmen mussten, der vor allem durch ihre US-Pendants ausgelöst wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die US-Aktien einen weiteren hässlichen Tag hatten: Der Dow Jones (US30) fiel um 4,15%, andere Indizes gaben ebenfalls massiv nach, der S&P 500 (US500) verlor 3,75%, der Nasdaq (US100) 3,9 %. Beachten Sie, dass die Einigung bezüglich des Haushaltsbudgets nicht ausreichte, um Kursrückgänge zu verhindern. Während die US-Aktien am Donnerstag fielen, blieb die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sogar über 2,8% (zum Zeitpunkt des Schreibens lag sie bei über 2,83%). Man könnte argumentieren, dass die heutige Sitzung in den USA kritisch sein könnte, da sie die Stimmung der asiatischen Eröffnung am Montag bestimmen wird. ...

