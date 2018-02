Noch setzte sich die Tendenz in diesem Jahr allerdings noch nicht durch. Jedoch unternimmt der Kaffeepreis mit dem aktuellen Anstieg einen erneuten Versuch, sich von der eingangs genannten Unterstützung zu entfernen. Der Weg nach oben müsste dazu über die Hochs von Ende Januar bei 125,85 US-Cents sowie Anfang Januar bei 131,35 US-Cents und Ende November bei 133,00 US-Cents führen. Unsere hierzu vor drei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN VL6KMJ auf einen steigenden Kaffeepreis zu setzen, befindet sich am Vorstellungsniveau. Seit unserem letzten Update holte die Position sogar um mehr als vier Prozent auf. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,68 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...