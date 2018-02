FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES CITYFIBRE WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 50 PENCE - BARCLAYS INITIATES GAMMA COMMUNICATIONS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 750 PENCE - BERENBERG CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1705 (1760) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 655 (730) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 600 (520) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS EVRAZ TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 370 (364) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 700 (790) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASCENTIAL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 415 (350) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES RELX TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1750 (1630) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2360 (2220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 431 (437) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1620 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 542 (555) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1945 (2041) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 100 (130) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES METRO BANK PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 3585 PENCE - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2600 (2450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1640 (1710) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 630 (660) PENCE - 'HOLD' - KEPLER RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1360 (1340) PENCE - LIBERUM CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 80 (100) PENCE - 'SELL' - PEEL HUNT CUTS PRESIDENT ENERGY TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 11 (12) PENCE - RBC CAPITAL CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 140 (150) P - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 75 (70) P - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 6200 (6600) P - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 680 (720) PENCE - UBS CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 660 (720) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.