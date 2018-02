Deutschland und Frankreich wollen mit den G20-Staaten in einer gemeinsamen Initiative über Kryptowährungen wie den Bitcoin diskutieren und gegebenenfalls Maßnahmen überlegen.

Deutschland und Frankreich haben eine G20-Initiative gestartet, um die Chancen und Risiken von Kryptowährungen zu diskutieren und gegebenenfalls eine gemeinsame Reaktionen darauf zu verabreden. In einem Brief an die argentinische G20-Präsidentschaft, der Reuters am Freitag vorlag, fordern die Finanzminister und ...

