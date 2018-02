LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Naturschutzbund (Nabu) drängt im Gegensatz zu Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle. "Es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, bis sich die Kohle von alleine erledigt", sagte der Landesvorsitzende des Nabu Sachsen, Bernd Heinitz am Freitag in Leipzig. "Der Wandel wird sowieso kommen - und es ist besser, diesen aktiv zu gestalten." Kretschmer hatte sich in dieser Woche für einen Jahrzehnte währenden Übergang ausgesprochen. Die Braunkohleverstromung habe dann ein Ende, "wenn sie nicht mehr wirtschaftlich sein sollte", hatte der CDU-Politiker gesagt. Das werde irgendwann 2040 und später sein. Eine politische Beeinflussung dieses Prozesses lehnte Kretschmer ab./az/DP/das

