Solarpower Europe geht von einem Photovoltaik-Zubau von mindestens 8,61 Gigawatt im vergangenen Jahr aus. Deutschland bleibt die Nummer zwei in Europa - diesmal allerdings nicht hinter Großbritannien, sondern ganz knapp hinter der Türkei. In den europäischen Ländern sind im vergangenen Jahr neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von mindestens 8,61 Gigawatt neu installiert worden. Dies sei eine Steigerung um 28 Prozent gegenüber 2016, schätzt der Verband Solarpower Europe. Das Wachstum in den EU-Staaten sei mit rund sechs Prozent geringer ausgefallen als für den gesamten Kontinent. ...

