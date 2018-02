Trotz der jüngsten Rückgänge liegt der Goldpreis noch immer deutlich über dem Tief von Mitte Dezember. Großanleger erhöhten ihr Engagement bei Gold an den Derivatemärkten die siebte Woche in Folge. Hedge-Fonds haben ihre Netto-Long-Positionen - Wetten auf zukünftig höhere Goldpreise - auf umgerechnet 21,4 Mio. Unzen verdoppelt. Auch die Investitionen privater und institutioneller Anleger in mit Gold hinterlegte, börsennotierte ...

