Wien - In den USA ist ab Mitternacht Ortszeit ein erneuter Government Shutdown in Kraft getreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zuvor habe ein republikanischer Abgeordneter des Senats durch eine Verfahrensverzögerung, so genannter Filibuster, eine rechtzeitige Abstimmung über den zwischen republikanischen und demokratischen Senatoren ausgehandelten Finanzrahmen für die nächsten zwei Jahre verhindert. Die Gesetzesvorlage sehe vor, sowohl die Militärausgaben als auch die übrigen Ausgaben über die nächsten 24 Monate um je 10% zu erhöhen. In Summe ergäben sich damit Mehrausgaben von USD 500 Mrd. Da diese Mehrausgaben nur zu einem geringen Teil gegenfinanziert werden sollten, würden die Staatsschulden nach vorläufigen Berechnungen des Congressional Budget Office um USD 360 Mrd. wachsen, zusätzlich zu den im Zuge der im Dezember verabschiedeten Steuersenkungen veranschlagten rund USD 260 Mrd. Das entspreche in Summe mehr als 3% des nominalen Bruttoinlandsproduktes des Jahres 2017.

