Luxoft Holding Inc (NYSE:LXFT), ein weltweit tätiger IT-Dienstleister, wird auf der Embedded World 2018 (Halle 4, Stand 371) in Nürnberg, die vom 27. Februar bis 1. März stattfindet, sein gesamtes Dienstleistungsangebot im Bereich der Automobiltechnologie vorstellen.

Die Vorführungen von Luxoft auf der Embedded World 2018:

Autosar Adaptive Demonstrator

LuxTrace: Trace Management für Timing-Tests

LUI Augmented Reality AR-Benutzeroberflächen-Plattform

Automotive Reference Platform, die gemeinsam mit Intel entwickelt wurde

Triton UI die neue Automotive-Reference-Benutzeroberfläche für die Qt Automotive Suite

AllView II HMI-Demonstrator

Populus Werkzeug für Design, Entwicklung und Einsatz von Benutzeroberflächen

Luxoft nimmt zudem am Student Day der Embedded World am 1. März teil, um junge Entwickler und Programmierer zu motivieren, bei der Entwicklung der Autos der Zukunft mitzuhelfen.

"Wir können es kaum erwarten, den Ausstellern in diesem Jahr in Nürnberg unsere Erfahrungen mit der Integration von Embedded-Systemen in unsere digitalen Cockpit-, autonomen Fahr- und vernetzten Mobilität-Services zu demonstrieren", sagte Dr. Marek Jersak, Director of Autonomous Drive bei Luxoft.

Dr. Jersak hat fast 15 Jahre lang mit Entwicklern führender Erstausrüster und Zulieferer zusammengearbeitet, um eingebettete Systeme in Autos zu integrieren. Dr. Jersak zufolge unterstreicht Luxoft mit der Präsentation des gesamten Leistungsspektrums auf der Embedded World die fachliche Tiefe, die das Unternehmen zu bieten hat. "Die Automobilhersteller bemühen sich um intensive Partnerschaften mit Technologie- und Dienstleistungsanbietern, die verschiedene Technologien in die Fahrzeugarchitektur integrieren können. Das ist es, was uns als unabhängigen Dienstleister auszeichnet."

Dr. Kai Richter, Senior Technical Director von Luxoft Automotive, wird zudem auf dem Aussteller-Forum am 1. März um 15.30 Uhr in Halle 4, Stand 4-428, über das Engagement von Luxoft für AUTOSAR Adaptive, die neue Softwareplattform zur Unterstützung von Systemen für hochautomatisiertes Fahren, referieren.

Dr. Richter gründete 2005 zusammen mit Dr. Jersak den Spezialisten für Timing-Design und Verifizierung Symtavision, der heute zu Luxoft gehört. Er erklärt, warum Automobilhersteller inzwischen AUTOSAR Adaptive einsetzen. "AUTOSAR Adaptive ermöglicht Hochleistungsrechnen für Automobilplattformen durch die Unterstützung fortschrittlicher CPU-Modelle, moderner Software-Frameworks und eines flexiblen Softwareverteilungsmodells. Es geht damit grundsätzlich auf den Bedarf an mehr Datenverarbeitung durch Ultraschall, RADAR, Kameras, Laserscanner und eine hochkomplexe Sensorfusion ein. Es wird zudem immer mehr durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützt."

Über Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT) ist ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen, die Kunden in multinationalen Unternehmen messbare Geschäftsergebnisse liefern. Sein Angebot umfasst strategische Beratung, kundenspezifische Softwareentwicklung und Engineering digitaler Lösungen. Luxoft bietet Unternehmen seine vielseitige Expertise im Bereich der Finanzdienstleistungen, Automobil- und Kommunikationsindustrie sowie in den Sektoren Healthcare Life Sciences, um ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mit seinem Managed Delivery-Modell, unterstützt durch hoch qualifizierte Mitarbeiter, sorgt das Unternehmen für ständige Innovation seines Technologieportfolios, um auch die digitalen Herausforderungen von morgen zu meistern.

Luxoft beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter in 42 Niederlassungen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten. Seinen Hauptsitz unterhält das Unternehmen in Zug (Schweiz). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

