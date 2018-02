Mosbach / München (ots) - Protolabs (Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB)), der führende Anbieter für digitale Fertigung im 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Kunststoff-Spritzguss, gibt heute seine Geschäftsergebnisse des Q4 2017 und des Geschäftsjahres 2017 bis 31. Dezember bekannt.



Mit einem Quartalsumsatz von 94,2 Millionen Dollar verzeichnet Protolabs ein Wachstum von 30,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch der Jahresumsatz 2017 stieg um 15,6 Prozent im Vergleich zu 2016 auf 344,5 Millionen Dollar.



Die wichtigsten Ergebnisse des vierten Quartals 2017:



- Der Umsatz des vierten Quartals ist der bisher beste Umsatz mit 94,2 Millionen Dollar; eine Steigerung von 30,2 Prozent im Vergleich zum Umsatz des Q4 2016 mit 72,4 Millionen Dollar. - Insgesamt wurden 16.985 einzelne Anfragen von Produktentwicklern und Ingenieuren bearbeitet; ein Anstieg von 20,9 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2016. - Der Nettogewinn des vierten Quartals 2017 beträgt 14,3 Millionen Dollar; oder 0,53 Dollar Gewinn pro Aktie (verwässert).



Die wichtigsten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 sind:



- Umsatzsteigerung von 15,6 Prozent auf 344,5 Millionen Dollar, verglichen mit einem Umsatz von 298,1 Millionen Dollar im Jahr 2016. Der bereinigte Umsatz vor der Akquirierung des Unternehmens RAPID mit 3,6 Millionen Dollar Umsatz und dem Einfluss durch eingestellte Services, liegt bei 340,4 Millionen Dollar; ein Wachstum von 16,1 Prozent verglichen mit 2016. Weitere Informationen dazu in der vollständigen englischen Meldung; Paragraph "Non-GAAP Financial Measures". - Der Nettogewinn 2017 ist auf 51,8 Millionen Dollar gestiegen. Dies entspricht 1,93 Dollar Gewinn pro Aktie (verwässert) verglichen mit 42,7 Millionen Dollar oder 1,61 Dollar Gewinn pro Aktie (verwässert) in 2016.



Aus dem Englischen übersetzt. Die vollständige englische Meldung finden Sie hier: http://ots.de/7MVFI6



OTS: Proto Labs newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118287 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118287.rss2



Pressekontakt: PR-Agentur HBI GmbH Jasmin Rast proto_labs@hbi.de Tel.: 089/993887-27



Protolabs Tobias Fischer marketing@protolabs.de +49 (0) 89 905002 0