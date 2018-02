Christian Drastil: Ich habe mir jetzt das Interview mit meinem Kollegen Peter Heinrich angehört, da habt Ihr ja wirklich wenig ausgelassen. https://boerse-social.com/page/newsflow/christoph_boschan_der_die_welt_nach_wien_brachte_1 . Ein paar zusätzliche Fragen hab ich noch. Christoph Boschan: Bitte gerne. Also das Jahr war von der Kursentwicklung super, keine Frage. Gab es was Überraschendes daran? Überraschend war vor allem die begleitende geringe Volatilität, die auf ein historisches Low gefallen ist. Nur, um dann noch weiter zu fallen. Das verlangt natürlich jetzt Aufmerksamkeit. Schön ist, dass der Anstieg fundamental unterlegt ist, wir profitieren wieder vom Ost-Exposure und seit langem wieder mal von höheren Wachstumsraten. Am 3....

Den vollständigen Artikel lesen ...