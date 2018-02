Rothschild Private Wealtheine Division der Rothschild Co Gruppe, wurde an den WealthBriefing Swiss Awards 2018 durch eine renommierte Jury als beste Bank in der Kategorie 'Best HNW Team' ausgezeichnet. Nominiert war Rothschild Private Wealth in insgesamt vier Kategorien: 'Foreign Private Bank', 'Best HNW Team', 'Best ...

Den vollständigen Artikel lesen ...