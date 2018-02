Hamburg - Wie unterschiedlich sich Marktschocks in den Cash- und CDS-Indices niederschlagen, konnte man in dieser Woche beobachten, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Europäische und US-amerikanische CDS-Spreads hätten sich innerhalb von drei Tagen um bis zu 10 Basispunkte ausgeweitet - so schnell könne es gehen. Der Bond-Index iBoxx habe die Börsenturbulenzen an den Aktienmärkten relativ ungerührt verkraftet. Dabei dürfte auch die geringere Liquidität dieses Index eine Rolle gespielt haben.

