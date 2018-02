Hannover - Der deutsche Anleihenmarkt hat am Donnerstag Kursverluste verzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 157,74 (158,23) Punkte gesunken. Technisch gesehen befinde sich der Bund-Future in einem breiten Abwärtstrendkanal. Nächste Unterstützungen lägen bei 157,20 bis 157,30. Die Rendite der 10-jährigen Bund habe bei 0,74% und damit weitgehend unverändert gelegen. Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen sei mit 1,62% auf den höchsten Stand seit April 2016 gestiegen. Die BoE habe auf ihrer jüngsten Sitzung eine baldige Zinsstraffung in Aussicht gestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...