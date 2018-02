Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der scheidende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat nach Angaben des Auswärtigen Amtes seine Termine nicht abgesagt und wird entgegen anders lautender Meldungen vom Vortag an der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche teilnehmen. "Es ist nicht zutreffend, dass der Bundesaußenminister alle seine Termine abgesagt habe", sagte Außenamts-Sprecher Rainer Breul bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Der Bundesaußenminister wird in der nächsten Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen."

Das Auswärtige Amt kündige Termine immer mit kurzem zeitlichen Vorlauf an, betonte der Sprecher. Eine Teilnahme Gabriels sei seitens des Amtes noch gar nicht angekündigt worden. "Der Außenminister ist geschäftsführend im Amt, wie die gesamte Bundesregierung", stellte Breul nun klar. "Daran hat sich im Laufe dieser Woche nichts geändert."

Im Zuge der von der SPD-Spitze geplanten Ablösung Gabriels im Fall einer neuen großen Koalition hatte es geheißen, Gabriel habe alle Termine abgesagt. In einem Interview hatte Gabriel mit heftiger Kritik auf die Pläne von Parteichef Martin Schulz reagiert und einen "respektlosen" Umgang in der SPD bedauert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 05:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.