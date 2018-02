In der CDU rumort es gewaltig. Kritiker des Koalitionsvertrags sprechen von einer "Demütigung". Auch personell müsse sich die Partei neu aufstellen.

Die CDU kommt zwei Tage nach der Einigung über eine neue Große Koalition nicht zur Ruhe. Aus den Reihen der Christsozialen wird immer schärfere Kritik am Ergebnis der Verhandlungen laut. "Es rumort mächtig in der CDU", erklärte der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Berlin, Kai Wegner, am Freitag. "Unsere Mitglieder vermissen zurecht einen selbstbewussten Umgang mit unseren Werten - auch mit den konservativen. Wir müssen die kommenden Jahre nutzen, uns inhaltlich und personell neu aufzustellen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen."

Die Menschen hätten das Gefühl, dass die CDU keine Kernthemen mehr habe und ihre Grundüberzeugungen verkaufe. "Das ist gefährlich für die Volkspartei CDU. Dem sollte die Bundespartei unter Einbeziehung unserer Mitglieder auf Regionalkonferenzen möglichst vor dem Bundesparteitag am 26. Februar entgegenwirken."

