Nachdem die Wall Street am Vortag einen Absturz über 1.000-Dow-Punkte hingelegt hat und der US-Markt in den Korrekturmodus abgeglitten ist, setzen Händler zum Wochenschluss auf eine Stabilisierung. Nach zwei dramatischen Talfahrten innerhalb einer Woche hoffen Marktteilnehmer, dass die US-Börsen je nach Sichtweise nun das Schlimmste oder die seit langem überfällige Korrektur hinter sich haben. Der Aktienterminmarkt scheint diese Hoffnungen zu erfüllen, denn dieser deutet auf eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Doch nach einer echten Erholung von den dramatischen Vortagesverlusten sieht es nicht aus, der Wall Street droht damit die schwärzeste Woche seit den Tagen der Finanzkrise 2008.

Gestützt wird die Hoffnung auf eine Stabilisierung durch die entspannte Marktreaktion in Europa, wo die Kurse nur anders als in Asien nur mäßig im Minus gehandelt werden. Allerdings hatten die meisten europäischen Börsen den Höhenflug der Wall Street auch nicht eins zu eins mitgemacht, so dass das Bewertungsniveau dort nie die US-Höhen erreicht hat.

Die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürfte die US-Börsen aber noch eine Weile im Griff halten. Die Märkte befürchten, dass die US-Notenbank von Normalisierung auf Inflationsbekämpfung umschalten muss. Kurzfristig dürften daher die US-Inflationsdaten am Mittwoch zum Dreh- und Angelpunkt für die Börsenentwicklung werden. Bis dahin dürfte es weiter volatil zur Sache gehen, glauben Händler. Der erneute Regierungsstillstand in den USA wegen eines fehlenden Haushalts wird zwar immer gern von Marktbären als Erklärung für Verkäufe am Aktienmarkt bemüht, Händler zeigen sich diesbezüglich aber relativ entspannt.

Die wieder anziehenden Rentenrenditen beunruhigen da schon mehr. ADS-Analyst Konstantinos Anthis glaubt für die anstehende Sitzung an eine Konsolidierung zum Schluss einer rauen Woche: "Nichtsdestotrotz ist das Sentiment klar negativ und angesichts der anstehenden geldpolitischen Straffungen der globalen Notenbanken dürften die Renditen weiter anziehen und Aktien unter Druck bringen."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 06:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.