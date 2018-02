Die Heizölpreise rutschen weiter nach und rauschen in den Keller. Am Freitag verbilligt sich der Brennstoff auf Tagespreisbasis um 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf über drei Cent/Rappen und vielerorts wird ein neues 3-Monats-Tief erreicht. Neue Börsenturbulenzen an der Wallstreet, die steigende Schieferölförderung in den USA und zahlreiche neue Ölfeldprojekte ...

