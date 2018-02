Nach dem US-Kurssturz vom Donnerstag und einer positiven Konsumprognose für 2018 ist der DAX am Freitagmittag im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.171 Punkten berechnet, 0,7 Prozent schwächer als zum Vortagesschluss.

Die GfK hatte am Vormittag gemeldet, dass der private Konsum in Deutschland und Europa weiter ansteigen wird. Laut der Prognose werden die Konsumausgaben der privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2018 real um zwei Prozent steigen, in der Europäischen Union um 1,5 bis 2 Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2255 US-Dollar (+0,05 Prozent).