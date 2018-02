München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Montag, 12. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Carmens Freundin Natascha begleitet Familie Geiss nach Singapur. Das bedeutet für Robert hauptsächlich eines: viel Frauen-Talk. Doch für ihn persönlich hat das Ganze auch etwas Gutes, denn Natascha stellt ihre Kochkünste unter Beweis und zaubert, nach langer Suche der richtigen Zutaten, einen köstlichen Sauerbraten für alle.



Die Geissens werden auf ihrer Reise nach Singapur von Carmens Freundin Natascha begleitet. Sehr zu Roberts Unmut, denn bei den Damen scheinen die Gesprächsthemen nie auszugehen. Das Familienoberhaupt erklärt das redselige Verhalten der beiden kurzerhand zur Ordnungswidrigkeit und stützt dieses neue Gesetz mit Beispielen aus der hiesigen Rechtsprechung. Singapur ist, laut Robert, aus gutem Grund die sauberste Stadt der Welt, denn es drohen hohe Strafen bei Fehlverhalten. Ob er damit den Dauer-Talk damit wirklich aufhält?



Überhaupt nicht aufzuhalten ist der Selfmade-Millionär selbst wieder mal in Sachen Motor. Während einer Amphibienfahrzeugtour bekommt Robert Lust, sich auch ein solches Gefährt für seinen Fuhrpark zuzulegen - warum auch nicht?



Bei einer Einkaufstour durch Little India gelingt es der Familie, alle Zutaten für einen deftigen Sauerbraten aufzutreiben. Während Natascha das Essen zusammen mit den Kindern zubereitet, wartet Robert schon ganz ungeduldig auf den Braten.



"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Montag, 12. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Martin Blickhan 089 - 64 185 6500 martin.blickhan@rtl2.de



RTL II Bildredaktion Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de