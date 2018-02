Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum Ende einer turbulenten Börsenwoche eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI startete zunächst trotz erneut schwacher US-Vorgaben mit leichten Avancen in den Handel, fiel anschliessend zurück und pendelt seither in einem unruhigen Geschäft um die Nulllinie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...