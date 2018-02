SWISS TXT migriert die Untertitel-Infrastruktur in die eigene Cloud und revolutioniert mit dieser kostengünstigen SaaS-Lösung den Live-Untertitelungsmarkt. An der Handball-EM in Kroatien wurde dieser Service erstmalig für MTG TV Norway eingesetzt.

SWISS TXT hat die Live-Untertitel-Infrastruktur in ihre eigene Cloud ausgelagert. Dadurch werden Live-Produktionen flexibler, kurzfristiger und günstiger realisierbar. Das Aufsetzen und Betreiben der Untertitelungsserver in der Cloud ist neu standortunabhängig und automatisiert. Damit können sich Broadcaster von kostenintensiven Untertitelungsinfrastrukturen befreien.

Das Live-TV-Signal der Handball Europameisterschaft aus Kroatien wird nach Oslo in Norwegen zu MTG TV Norway geschickt. Dort greift SWISS TXT mit seinem eigenen Encoder den Stream ab und stellt diesen auf der SWISS TXT Media Cloud bereit. BTI Studios, ein etablierter Dienstleister für Access Services in Europa, erhält aus der Cloud automatisch eine niedrig aufgelöste Version (Low-Res-Version) des Streams und untertitelt diesen live auf Norwegisch. Der Untertitel-Stream läuft anschliessend wieder via Media Cloud von SWISS TXT ins MTG Broadcasting Center in London, von wo das Signal den Zuschauern in Norwegen ausgestrahlt wird.

MTG TV Norway erhält mit dieser Pay-as-you-go Lösung eine kostengünstige Untertitel-Produktion und muss zudem keine eigene Infrastruktur betreiben.

Andreas Bakka Hjertø, Programmleiter von MTG TV Norway: «Neue Technologien testen wir jederzeit sehr gerne. Ich freue mich zu sagen, dass die Lösung für Live-Untertitel an der Handball-Europameisterschaft für uns sehr gut funktioniert hat.»

Robert Holmström, CTO bei BTI Studios: «Als führender Anbieter von Lokalisierungsdiensten sind wir immer auf der Suche nach verbesserten Workflowlösungen für unsere Kunden. Die Media Cloud von SWISS TXT erhöht die Effizienz bei der Live-Untertitelung: die Untertitler von BTI können sich mit den Systemen von MTG verbinden und ihre Untertitelungsdienstleistungen so reibungslos abliefern.»

ÜBER SWISS TXT

SWISS TXT ist ein etablierter Dienstleister für digitale Medien, Video-Streaming und Access Services. Als Tochter und Multimedia-Kompetenzzentrum der SRG begleitet SWISS TXT die Schweiz seit 1983 auf dem Weg in eine zunehmend komplexe digitale Zukunft.

Mehr erfahren: www.swisstxt.ch

¦ 100% Tochtergesellschaft der SRG SSR ¦ Standorte in Biel, Zürich, Genf, Comano ¦ 168 Mitarbeitende (110 Personaleinheiten) ¦ Jahresumsatz 2016: CHF 21.4 Mio.

ÜBER MTG TV NORWAY

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) ist eine internationale Unternehmensgruppe im Bereich der digitalen Unterhaltung. Wir formen die Zukunft der Unterhaltung und verbinden Konsumenten so vielfältig wie möglich mit ihren liebsten Inhalten. Wir vereinen Marken aus den Bereichen TV, Radio und Unterhaltungserlebnisse der nächsten Generation wie E-Sport, digitale Video-Netzwerke und Online-Spiele unter einem Dach. Da wir aus Schweden stammen, sind unsere Aktien an der Nasdaq Stockholm kotiert (MTGA und MTGB).

ÜBER BTI STUDIOS

BTI Studios gehört zu den weltweit grössten und renommiertesten Lokalisierungsunternehmen und bietet Synchronisierung, Untertitelung und Zugangsdienste für jede Sprache. BTI Studios wurde 1995 unter dem Namen «Broadcast Text» gegründet und betreibt heute weltweit 21 lokale Standorte, die ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Europa, Asien und den USA bilden. Kunden von BTI Studios sind Sender wie zum Beispiel BBC Worldwide, Discovery Networks und Turner, grosse Filmstudios wie NBC Universal, Warner, Disney und Fox, sowie VoD-Plattformen wie Amazon, Netflix und Hulu.

SWISS TXT

Julien Kurt

Leiter Communication PR

T +41 32 329 22 12

E julien.kurt@swisstxt.ch