Hamburg - Zu Wochenbeginn haben die Renditen von Treasuries und Bundesanleihen weiter zulegen können - die zehnjährigen US-Anleihen sind auf fast 2,90% gestiegen, die deutschen Pendants auf nahezu 0,80%, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Hintergrund dieser Bewegung seien Ängste der Anleger gewesen, dass die Notenbanken eine schnellere Gangart bei ihrer geldpolitischen Normalisierung wählen könnten. Der US-Arbeitsmarktbericht für Januar habe einen Stellenaufbau von 200 Tsd. und eine Arbeitslosenquote von 4,1% ausgewiesen und sei damit überzeugend ausgefallen. Vor allem aber habe er ein Lohnwachstum von 2,9% im Vergleich zum Vorjahr gezeigt, ein deutlich höherer Wert als zuvor. Wenn die Löhne also jetzt stärker steigen sollten, dürfte sich dies in höheren Inflationsraten äußern, worauf die FED möglicherweise mit einer schnelleren Straffung reagieren würde. Eine Zunahme der Inflationsraten könnte zudem den Zinsanstieg am langen Ende weiter befeuern.

