Kaltenkirchen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei dem Begriff Elektromobilität denken viele nur an PKWs oder E-Bikes. Angesichts hoher Umweltbelastungen und schwindender fossiler Brennstoffe lohnt sich auch ein Blick in den Himmel. Einen wichtigen Schritt in Richtung Elektro-Luftfahrt machte nun kein klassischer Flugzeugbauer, sondern mit Yuneec, einer der führenden Entwickler und Produzenten von kommerziell und privat genutzten Drohnen: Das zweisitzige Elektromotorflugzeug E430 erfüllt als eines der ersten die strengen Zulassungskriterien für den europäischen Luftraum und erhält eine Zulassung vom Fachverband der Ultraleichtflieger in der Bundesrepublik Deutschland (DULV). Dabei ließ der Drohnenhersteller sein technisches Know-How aus der jahrelangen Erfahrung im UAV-Bereich (Unmanned Aerial Vehicles) in die Entwicklung des E430 einfließen. So werden beispielsweise Motor und Regeltechnik in der gleichen unternehmenseigenen Produktionsstätte hergestellt, wie die des kommerziellen Multikopters H520. Angetrieben von einem flüsterleisen 48-kW-Elektromotor (max. 45,5 dB) erreicht der E430 eine maximale Fluggeschwindigkeit von 198 km/h und eine Flugdauer von bis zu zwei Stunden. Das zweisitzige Elektroflugzeug E430 wurde für sein Design und seine Konstruktion bereits mit dem Lindbergh Electric Aircraft Preis (LEAP) und dem prestigeträchtigen UK Design Award ausgezeichnet.



"Flugzeuge mit elektrischem Antrieb können die Luftfahrtbranche grundlegend revolutionieren und schadstoffarmes Reisen auch im Flugverkehr stärken. Daher macht uns die strengen Sicherheitskriterien unterworfene Einzelzulassung eines der ersten zweisitzigen Elektromotorflugzeuge in Europa sehr stolz. Unser Antrieb war schon immer die Begeisterung fürs Fliegen und der technologische Fortschritt, um weltweit qualitativ hochwertigste Fluggeräte vielseitig, sinnvoll und sicher anbieten zu können.", erläutert Jörg Schamuhn, CEO von Yuneec Europe. "Unser Kerngeschäft bleibt jedoch der zivile UAV-Bereich. Projekte wie der E430 demonstrieren, wie wichtig Sicherheit und Qualität in der Yuneec-Produktentwicklung sind und ermöglichen es uns, die gewonnenen Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer Multikopter zu nutzen."



Ein soft- und hardwarebasierter Technologietransfer zwischen zivilen Kameradrohnen und der Personenluftfahrt ist kein Einzelfall bei Yuneec. Bereits im September gab Lufthansa Technik im Rahmen ihres Projektes SafeDrone by Lufthansa Technik eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller bekannt: Der H520 von Yuneec ist als einer der ersten Multikopter überhaupt mit dem Health Condition Monitoring (HCM) Service von SafeDrone by Lufthansa Technik kompatibel. Dieser kann den technischen Zustand einer Drohne nach einer erfolgten Mission prüfen und macht somit ein bewährtes Vorgehen aus der bemannten Luftfahrt für unbemannte Fluggeräte zugänglich. Dank der HCM-Plattform können H520-Piloten zusätzlich zu den Wartungs- und Sicherheitsfeatures von Yuneec flugkritische Komponenten, wie Batterien, Flight Controller, Motoren und Propeller ihres Copters überwachen. Dies geschieht über die HCM-Software, welche auf Basis der eingespeisten Flug- und Sensordaten eventuelle Defekte indiziert und eine Wartungsempfehlung ausspricht.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.yuneec.com



Über Yuneec International Co. Ltd.



Yuneec ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektro-Luftfahrt und wurde 1999 gegründet. Die Leidenschaft für Innovationen ist tief im Unternehmen verwurzelt und spiegelt sich in hunderten von Patenten wider. Zu den Kerntechnologien von Yuneec zählen bemannte Luftfahrzeuge, funkferngesteuerte Flugmodelle sowie Drohnen für den kommerziellen und privaten Bereich. Yuneec hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien und fertigt für einen breiten Kundenstamm über eine Million Produkte im Jahr. Von der Typhoon-Serie für den Enthusiasten über die Breeze-Serie für den Konsumenten bis hin zur H520-Plattform für kommerzielle Anwendungen: Yuneec arbeitet beständig weiter an Innovationen, um die Luftbildfotografie und Datenerhebung jedem Piloten, unabhängig von seiner Flugerfahrung, zu ermöglichen.



OTS: Yuneec Europe GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126637 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126637.rss2



Pressekontakt:



HARVARD Engage! Communications GmbH Heimeranstraße 68 80339 München E-Mail: yuneec@harvard.de Telefon: +49(0)89 53 29 57-33