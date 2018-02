Nürnberg (ots) -



Pünktlich zur Weltleitmesse für biologische Lebensmittel, der BIOFACH in Nürnberg (14. - 17. Februar), bringt der Discounter NORMA wieder innovative Bio-Produkte ins Regal: Absolut neu sind zum Beispiel die BIO SONNE Bio Drinks in den Sorten Reis-Kokos und Mandel mit 6,5% Mandelanteil - zwei vegane, laktose- und glutenfreie Milchalternativen. Aktuell eingeführt werden auch frische BIO SONNE Veggie-Spezialitäten oder verschiedene Sorten Knabbermix, die nicht nur zum gesunden Snacken, sondern auch für das Müsli oder zum Verfeinern von Suppen und Salaten prima geeignet sind.



Doch hier die Infos zum Bio-Innovationsschub noch einmal der Reihe nach: Ab Ende Februar sind die frischen Bio-Fleischalternativen (180 g für nur 1,99 EUR) in den Sorten vegetarische Gemüsebällchen und Nuggets oder vegane Falafel erhältlich. Neu bei NORMA sind außerdem die Brat- und Rapsöle (die 0,5 Liter-Flasche für 2,45 EUR vorerst nur in ausgesuchten Filialen) sowie der innovative Knabbermix (die 125 g-Packung in den Sorten Soja-Apfel-Cranberry/ Tamari/ Soja-Kürbis-Sonnenblume/ Soja-Tomate-Chili/ Schoko-Soja-Mix für nur 1,99 EUR). Weiterhin schickt der bundesweite Discounter unter seiner Marke BIO SONNE die bereits erwähnten 1 Liter-Drinks in den Sorten Mandel und Reis-Kokos für je 1,99 ins Rennen.



Darüber hinaus auch brandneu im Bio-Sortiment und ebenfalls typisch NORMA-innovativ: Das Bio-Gemüse Pur in der 260 g-Dose, was einem Inhalt von 2,2 kg klassischem Gemüse bzw. 2,5 kg bei der mediterranen Variante entspricht! Vegan und ohne Zusatz von Salz oder Füllstoffen, ideal geeignet für Aufläufe, Dressings und Saucen oder als Basis für Dips oder Fonds.



Fest steht bereits jetzt, dass NORMA auch 2018 bei der mit der BIOFACH stets verbundenen Bio-Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit einer Topp-Platzierung im Ranking der Bio-Anbieter rechnen darf. Über 249 erreichte DLG-Medaillen wurde der Discounter bereits informiert, nun geht es noch darum, ob NORMA damit zum neunten Mal in Folge auch Bio-Gesamtsieger unter den deutschen Lebensmittelhändlern wird. Direkt nach dem ersten Messetag der BIOFACH 2018 am 14. Februar weiß man zu diesem ersten Messe-Höhepunkt mehr...



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 stationären Discountern am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



