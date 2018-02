Hamburg (ots) -



Bei der Kommunikation ihres Rebranding-Prozesses setzt Lufthansa auf die Content-Spezialisten von TERRITORY. So hat die Agentur für Markeninhalte einen aufwendigen Making-of-Film gedreht, der die Entstehung des neuen Designs der Kranichlinie begleitet sowie die wichtigsten Köpfe hinter dem Prozess vorstellt. Der Hintergrund: Lufthansa hat sein Corporate Design zum ersten Mal seit 30 Jahren stark verändert. Am vergangenen Mittwoch wurden die ersten neu lackierten Flugzeuge auf großen Events in Frankfurt und München vorgestellt.



In dem Video mit dem Titel "Redesigning Lufthansa" präsentiert TERRITORY unter anderem die Neugestaltung des legendären Unternehmenslogos als emotionalen Gleitflug: Die Bilderreise beginnt in den Anfangsjahren der Kranichlinie und zeigt in historischen Aufnahmen das umfangreiche Heritage von Europas größter Luftfahrtgesellschaft. Dann geht es in die Gegenwart: Wichtige Akteure wie Marketingchef Alexander Schlaubitz und Corporate Designer Ronald Wild erklären Konzeption und Umsetzung des neuen, von der Leitfarbe Blau geprägten Erscheinungsbildes. Der Film gipfelt in der beeindruckenden Neulackierung einer Boeing 747-8 von Lufthansa in Rom. "Unser Anspruch bei der Zusammenarbeit mit Lufthansa war es, den Prozess des Designwandels einzufangen und ihn durch packende Bilder und unterschiedliche Erzählperspektiven an den Zuschauer weiterzugeben", erläutert Sandra Harzer-Kux, Member of the Executive Board bei TERRITORY.



Magazinfamilie im neuen Design



Ausgespielt wird das Making-of auf zahlreichen Plattformen: YouTube, Twitter, der digitalen Website des Lufthansa Magazins sowie auf dem eigens geschaffenen Content-Hub "ExploreTheNew". Eine 15-minütige Langversion des Films wird im Unterhaltungsangebot der Airline an Bord zu sehen sein. Zudem nutzt TERRITORY das Lufthansa Bordmagazin sowie das Vielflieger-Magazin Lufthansa Exclusive, um das neue Design den Kunden der Premium-Airline zu präsentieren: In beiden Februarausgaben sind große und bildstarke Storys zum Thema Rebranding erschienen. Beide Hefte präsentieren sich dabei in stark veränderter Optik. Denn neben dem weiterentwickelten Kranich-Logo prägt nun auch eine andere Typografie die Magazine - die neue Lufthansa Schrift. Adrian Pickshaus, Chefredakteur der Lufthansa Medien bei TERRITORY, sagt zu dem sanften Relaunch: "Die Kranichlinie ist eine Weltmarke und ihre Magazine sind kommunikative Aushängeschilder. Mit dem neuen Erscheinungsbild der Magazinfamilie wollen wir dazu beitragen, dass Lufthansa global als Premium-Airline mit Identität und Charakter wahrgenommen wird."



_ neue Cover Bordmagazin und Lufthansa Exclusive _ Film "Redesigning Lufthansa" (5-Minuten-Version: http://magazin.lufthansa.com/xx/de/aviation/redesigning-lufthansa/)



