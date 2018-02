Das Treibhausgas CO2 im Meeresboden zu speichern, gilt als eine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten. Doch Gas-Speicher unter Wasser haben ihre Tücken.

Tag für Tag setzen die Menschen fast 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre frei - und befeuern so den globalen Klimawandel. Ein möglicher Weg, des Problems Herr zu werden, wäre die Speicherung von Kohlendioxid tief unter dem Meeresgrund - eine Technik, die als "Carbon Capture and Storage" (CCS) bekannt ist. Doch was passiert, wenn die unterseeischen Speicher undicht werden?

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie in Bremen haben mögliche Auswirkungen solcher Lecks genauer untersucht. Im Fachmagazin Science Advances berichten sie darüber, wie sich der Austritt von Kohlendioxid auf die Bewohner des Meeresbodens und ...

