Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum Ende einer turbulenten Börsenwoche eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI startete zunächst trotz erneut schwacher US-Vorgaben mit leichten Avancen in den Handel, fiel anschliessend zurück und pendelt seither in einem unruhigen Geschäft um die Nulllinie. Dabei geben die zum Teil kräftigen Kursgewinne der Schwergewichte dem Index den nötigen Halt. Händler verweisen auf HedgeFunds und andere Player, die sich in diesen unruhigen Zeiten mit führenden Schweizer Dividendenpapieren eindecken. Demgegenüber rutschen einige Zykliker weiter ab.

Die Börse gönne sich nach den zuletzt turbulenten Tagen eine Verschnaufpause, von Entwarnung könne aber keine Rede sein, heisst es im Handel. Das zeigt auch der Volatilitätsindex VSMI auf, der derzeit um weitere 11% in die Höhe klettert. "Die Angst vor steigenden Zinsen hält die Börsen im Würgegriff", so ein Händler. Auch habe die Bank of England in der Diskussion um Zinserhöhungen noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. BoE-Präsident Mark Carney stellte eine etwas deutlichere und raschere Straffung der Geldpolitik als ursprünglich vorgesehen in Aussicht. Für Entlastung dürfte die soeben im US-Repräsentantenhaus erzielte Verabschiedung des Haushaltsgesetzes sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 12 Uhr um 0,12% auf 8'773,97 Punkte. Eindrücklich ...

