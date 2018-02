Bonn - Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) hat sich gestern zu seiner ersten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr getroffen, so die Analysten von Postbank Research.Erwartungsgemäß sei der Leitzins von 0,50% bestätigt worden. Und auch ansonsten seien keine geldpolitischen Änderungen vorgenommen worden. Jedoch hätten die britischen Währungshüter den Wachstumsausblick für UK angehoben. Zugleich würden sie in ihrem Inflationsreport zwar immer noch davon ausgehen, dass die Inflationsrate von derzeit rund 3% wieder sinke, jedoch nicht so stark wie noch im letzten November erwartet. Außerdem werde mit einem zunehmenden Lohndruck gerechnet. Vor diesem Hintergrund habe die Bank of England auch darauf hingewiesen, dass sie ihre Geldpolitik früher und stärker straffen könnte, als bislang zu erwarten gewesen sei. Heute stünden keine wichtigen Konjunkturindikatoren zur Veröffentlichung an. (09.02.2018/alc/a/a)

