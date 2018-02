Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss erneut im Minus gehandelt. Weiterhin strahlt die Schwäche an der Wall Street weltweit aus. Wie sich der Wochenausklang gestaltet, wird stark davon abhängen, welche Richtung die US-Börsen am Nachmittag einschlagen. "Angesichts des leeren Terminkalenders wird der Handelsausgang am Freitag in Europa an den US-Börsen entschieden werden", sagt ein Marktteilnehmer. Sollte dort erneut Verkaufsdruck aufkommen, dürfte dies auch die Börsen in Europa weiter belasten.

Der DAX notiert am Freitagmittag 1,2 Prozent schwächer bei 12.117 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt 1,3 Prozent leichter bei 3.335 Zählern. Vor allem die ausgeprägte Schwäche unter den Finanzwerten belastet. So stellen die Sektoren der Banken, Finanzdienstleister und der Versicherer die größten Verlierer in Europa.

Etwas Unterstützung bekommen die Aktienmärkte von den Anleihen, die sich zum Wochenschluss ebenfalls stabilisieren. Auf der anderen Seite hat der Euro innerhalb einer Woche gegenüber dem Dollar rund 2,5 Prozent eingebüßt, was ebenfalls leicht stabilisierend auf dem Aktienmarkt wirken sollte.

Zinsdifferenz zwischen US- zu Bundesanleihen schmilzt

Die Verzinsung zehnjährigen US-Treasuries dürfte ihren Höhepunkt bald erreicht haben, vermuten die Analysten der Societe Generale (SocGen). Es sei also denkbar, dass sich die Zinsdifferenz zu den bislang schwächer verzinsten deutschen Bundesanleihen reduziere. Der Spread sei bislang gerechtfertigt angesichts der unterschiedlichen geldpolitischen Zyklen von Federal Reserve und Europäischer Zentralbank - künftig allerdings nur, wenn die Konjunktur in der Eurozone nicht so weiter wachse wie bisher. Die Konjunktur in der Eurozone könnte Investoren anlocken - weg von sicheren Häfen wie Bundesanleihen, hin zu niedrigeren Preisen und höheren Renditen.

L'Oreal nach Zahlenauseis fest

Auch zum Wochenschluss liefern die Quartalszahlen die Impulse für die Einzelwerte. L'Oreal notieren nach Geschäftszahlen 2,4 Prozent im Plus. Das Wachstum hat sich im vierten Quartal beschleunigt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 15 Prozent und der französische Kosmetikkonzern erhöht nun die Dividende. Der Wettbewerber Beiersdorf zieht im DAX um 1,1 Prozent an, Henkel notieren 0,9 Prozent im Plus.

Ceconomy hat in dieser turbulenten Zeit den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Nach der Enttäuschung über die vorläufigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal wird das an der Börse positiv wahrgenommen, die Aktie notiert aber mit dem Gesamtmarkt leicht im Minus. Die Aktien von Zulieferern aus dem Flugzeugbau sind nach Berichten gesucht, laut denen Boeing eine Übernahme von Woodward in Erwägung ziehe. GKN steigen 0,2 Prozent, Senior 0,9 Prozent und Meggitt 0,6 Prozent.

Dermapharm schafft in schwierigem Umfeld den Gang an die Börse

In einem sehr schwierigen Umfeld hat Dermapharm den Weg an die Börse gefunden. Die Aktien wurden zu je 28 Euro an Investoren verkauft. Angeboten worden waren die Papiere zu 26 bis 30 Euro. Der Bruttoerlös des Börsengangs beläuft sich damit inklusive Mehrzuteilung auf 377 Millionen Euro, davon fließen Dermapharm selbst brutto 108 Millionen Euro zu. An der Börse kommt die Aktie sofort unter Druck und notiert am Mittag bei 26,50 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.335,18 -1,25 -42,12 -4,82 Stoxx-50 2.991,47 -1,13 -34,20 -5,86 DAX 12.116,92 -1,17 -143,37 -6,20 MDAX 24.985,26 -0,99 -249,20 -4,64 TecDAX 2.450,21 -0,23 -5,55 -3,12 SDAX 11.592,26 -0,79 -91,72 -2,48 FTSE 7.116,64 -0,75 -54,05 -6,73 CAC 5.097,10 -1,06 -54,58 -4,06 Bund-Future 158,07% -0,05 -2,29 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,2244 -0,04% 1,2273 1,2256 +1,9% EUR/JPY 133,42 +0,15% 133,80 133,57 -1,4% EUR/CHF 1,1477 +0,12% 1,1499 1,1484 -2,0% EUR/GBP 0,8820 +0,24% 0,8787 1,1383 -0,8% USD/JPY 108,96 +0,20% 109,03 108,96 -3,3% GBP/USD 1,3880 -0,29% 1,3970 1,3951 +2,7% Bitcoin BTC/USD 8.349,95 +1,16% 8.084,00 7.967,18 -41,87 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,43 61,15 -1,2% -0,72 -0,0% Brent/ICE 64,32 64,81 -0,8% -0,49 -2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,46 1.318,53 -0,2% -3,07 +1,0% Silber (Spot) 16,37 16,42 -0,3% -0,05 -3,3% Platin (Spot) 971,90 973,20 -0,1% -1,30 +4,6% Kupfer-Future 3,05 3,08 -0,9% -0,03 -7,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 06:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.