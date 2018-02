Stuttgart - Ein sogenannter Flash-Crash in den USA setzte am Montag das Börsenbeben in Gang, so die Experten der SÜDWESTBANK AG im aktuellen Börsenausblick. Computergestützte Programme mit hinterlegten Algorithmen würden automatisch an den Börsen handeln. Durch das Unterschreiten einer bestimmten Marke sei es zu einem großen Abverkauf gekommen.

