Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen eines Ausgleichstages zum Gedanken an die Staatssgründung.

AKTIENMÄRKTE (12.59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.597,70 +0,17% -2,93% Euro-Stoxx-50 3.329,27 -1,42% -4,99% Stoxx-50 2.986,61 -1,29% -6,02% DAX 12.109,64 -1,23% -6,26% FTSE 7.125,24 -0,63% -6,73% CAC 5.088,18 -1,23% -4,22% Nikkei-225 21.382,62 -2,32% -6,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,17% +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,48 61,15 -1,1% -0,67 +0,1% Brent/ICE 64,26 64,81 -0,8% -0,55 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,63 1.318,53 -0,3% -3,90 +0,9% Silber (Spot) 16,35 16,42 -0,4% -0,07 -3,4% Platin (Spot) 971,15 973,20 -0,2% -2,05 +4,5% Kupfer-Future 3,06 3,08 -0,9% -0,03 -7,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem die Wall Street am Vortag einen Absturz über 1.000-Dow-Punkte hingelegt hat und der US-Markt in den Korrekturmodus abgeglitten ist, setzen Händler auf eine Stabilisierung. Nach zwei dramatischen Talfahrten innerhalb einer Woche hoffen Marktteilnehmer, dass die US-Börsen je nach Sichtweise nun das Schlimmste oder die seit langem überfällige Korrektur hinter sich haben. Der Aktienterminmarkt scheint diese Hoffnungen zu erfüllen. Doch nach einer echten Erholung von den dramatischen Vortagesverlusten sieht es nicht aus, der Wall Street droht damit die schwärzeste Woche seit den Tagen der Finanzkrise 2008. Gestützt wird die Hoffnung auf eine Stabilisierung durch die nur mäßigen Abschläge in Europa - anders als in Asien. Die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürfte die US-Börsen aber noch eine Weile im Griff halten. Die Märkte befürchten, dass die US-Notenbank von Normalisierung auf Inflationsbekämpfung umschalten muss. Die wieder anziehenden Rentenrenditen beunruhigen daher wieder etwas. ADS-Analyst Konstantinos Anthis glaubt für die anstehende Sitzung an eine Konsolidierung zum Schluss einer rauen Woche: "Nichtsdestotrotz ist das Sentiment klar negativ und angesichts der anstehenden geldpolitischen Straffungen der globalen Notenbanken dürften die Renditen weiter anziehen und Aktien unter Druck bringen."

Die Reiseplattform Expedia hat im vierten Quartal unter steigenden Kosten gelitten. Der bereinigtw Gewinn verfehlte die Markterwartung. Die Titel brechen vorbörslich um 18,7 Prozent ein.

Für Nvidia geht es dagegen um 9,1 Prozent nach oben. Der Chiphersteller verdiente im vierten Quartal deutlich mehr und setzte mehr um als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel besser aus als die Prognosen.

Die Auswirkungen der US-Steuerreform und die Waldbrände in Kalifornien bescherten dem Versicherungskonzern AIG im vierten Quartal einen Verlust. Unter Herausrechnung von Sonderfaktoren und auf Nachsteuerbasis berichtete AIG aber einen Gewinn. AIG tendieren 0,6 Prozent im Plus.

Activision Blizzard übertraf mit seinen Quartalszahlen umsatzseitig und gewinnseitig zwar die Analystenprognosen, verfehlte sie aber beim Ausblick. Bereinigt verdiente das Unternehmen deutlich mehr als erwartet. Der Kurs zeigt sich mit einem Plus von 0,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt

18:15 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weiterhin strahlt die Schwäche an der Wall Street weltweit aus. Wie sich der Wochenausklang gestaltet, wird stark davon abhängen, welche Richtung die US-Börsen am Nachmittag einschlagen. "Angesichts des leeren Terminkalenders wird der Handelsausgang am Freitag in Europa an den US-Börsen entschieden werden", sagt ein Marktteilnehmer. Sollte dort erneut Verkaufsdruck aufkommen, dürfte dies auch die Börsen in Europa weiter belasten. L'Oreal notieren nach Geschäftszahlen 2,4 Prozent im Plus. Das Wachstum hat sich im vierten Quartal beschleunigt. Beiersdorf ziehen um 1,1 Prozent an, Henkel notieren 0,9 Prozent im Plus. Ceconomy hat in dieser turbulenten Zeit den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Nach der Enttäuschung über die vorläufigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal wird das an der Börse positiv wahrgenommen, die Aktie notiert aber mit dem Gesamtmarkt im Minus. Die Aktien von Zulieferern aus dem Flugzeugbau sind nach Berichten gesucht, laut denen Boeing eine Übernahme von Woodward in Erwägung ziehe. GKN steigen 0,2 Prozent, Senior 0,9 Prozent und Meggitt 0,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,2237 -0,09% 1,2273 1,2256 +1,9% EUR/JPY 133,47 +0,20% 133,80 133,57 -1,3% EUR/CHF 1,1489 +0,22% 1,1499 1,1484 -1,9% EUR/GBP 0,8848 +0,56% 0,8787 1,1383 -0,5% USD/JPY 109,07 +0,29% 109,03 108,96 -3,2% GBP/USD 1,3828 -0,67% 1,3970 1,3951 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.268,41 +0,17% 8.084,00 7.967,18 -42,44

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem zweiten Kursabsturz der Wall Street in dieser Woche sind auch die ostasiatischen Aktienmärkte von einer zweiten Ausverkaufswelle überzogen worden. Die Verluste bewegten sich zwischen gut 1 und 4 Prozent. Am ärgsten erwischte es Schanghai mit einem Minus von gut 4 Prozent, nachdem es dort zwischenzeitlich sogar noch stärker abwärts gegangen war. Damit fiel der Schanghai-Composite auf ein Achtmonatstief zurück. Neue Preisdaten aus China fielen exakt wie erwartet aus und setzten keine Akzente bzw. gingen in der aktuellen Gemengelage etwas unter - wie auch Kursbewegungen bei Einzelaktien. Am Devisenmarkt waren sichere Häfen wie der Yen gesucht. Das drückte zusätzlich auf die Kurse in Tokio. Mit einem Minus von 10 Prozent erlebte Hongkong die schlechteste Börsenwoche seit 2008. Der Hang, Gewinne mitzunehmen sei auch wegen der bevorstehenden Feiertage um das chinesische Neujahrsfest Ende kommender Woche stark ausgeprägt, sagte ein Analyst. Die Märkte suchten weiter ihren Kurs angesichts der Aussichten auf beschleunigte Zinserhöhungen, weil die Inflation potenziell wieder ein Thema sein werde, hieß es. Zusätzlich der Stimmung abträglich war der Regierungsstillstand in den USA. Unter den Einzelwerten litten Aktien chinesischer Fluglinien erneut stark unter der Abwertung des Yuan zum Dollar, weil sich damit die Verschuldungssituation verschärft. China Eastern gaben um 5,3, China Southern um 9,4 und Air China um 3,2 Prozent nach.

CREDIT

Die Credit-Spreads ziehen etwas an. "Bisher haben sie die Schwächeanfälle an den Aktienmärkten gut überstanden", sagt ein Marktteilnehmer. Angesichts der erneuten Abwärtsattacke an der Wall Street nehme die Nervosität aber zu. Besonders der Crossover sei zuletzt etwas unter Druck geraten: "Der entscheidende Aspekt in unsicheren Zeiten wie diesen ist vor allem die Bonitätsstärke der Unternehmen", sagt ein Vermögensverwalter. Aber auch die Spreads im Finanzbereich werden stabil auf niedrigem Niveau gehandelt. Steigende Zinsen am langen Ende gelten als hilfreich für die Banken. Im Handel heißt es, die Spreads in der Eurozone handelten weiterhin gut unterstützt. "Das SPD-geführte deutsche Finanzministerium beflügelt die Hoffnungen auf eine EWU-Integration", sagt Commerzbank-Analyst Michael Leister. Besonders attraktiv seien in diesem Umfeld italienische Anleihen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Chefwechsel bei Daimler-Tochter Mytaxi

Der in den vergangenen Jahren schnell gewachsene Taxi-Dienstleister Mytaxi bekommt einen neuen Chef. Marc Berg übernimmt Mitte April die Nachfolge von Andrew Pinnington als CEO, wie das zur Daimler AG gehörende Unternehmen mitteilte. Pinnington habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Chinesische HNA reduziert Anteil an der Deutschen Bank leicht

Der größte Einzelaktionär der Deutschen Bank hat seine Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus etwas zurückgefahren. Wie aus einer Reihe von Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, hat die chinesische HNA ihren über den österreichischen Vermögensverwalter C-Quadrat gehaltenen Anteil an der Deutschen Bank leicht auf 9,2 von 9,9 Prozent reduziert. Dabei hat sich die Struktur geändert: Statt direkt 9,9 Prozent an der Deutschen Bank hält C-Quadrat nun 4,32 Prozent direkt und 4,89 Prozent über Finanzinstrumente.

Audi legt im Januar in China rasant zu

Beflügelt von einem rasanten Wachstum in China hat Audi zum Jahresstart auch weltweit deutlich mehr Premiumautos verkauft. Insgesamt setzte die Volkswagen-Tochter mit 149.100 Fahrzeugen 20,3 Prozent mehr ab als vor einem Jahr. Allein in China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt, zogen die Verkäufe um 73 Prozent an

Bechtle wächst zwar dynamisch, verfehlt aber Margenziel

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 07:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.