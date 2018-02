Erfurt (ots) -



Hip, cool und individuell: Die Lifestyle- und Trendsendung "KiKA LIVE" bietet den Preteens seit 2004 eine crossmediale Fläche, auf der sie ihre eigenen Interessen und Lebenswelten wiederfinden können. Die Moderatoren Jess und Ben sind dort, wo das Leben der Zehn- bis 13-jährigen tobt, aber auch da, wo sie gerne wären. Besonders die Aktualität und das breite Themenspektrum zeichnen das Format aus. "KiKA LIVE" - montags bis donnerstags sowie jeden zweiten Sonntag um 20:00 Uhr bei KiKA. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.



