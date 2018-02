Die Eisenbahngesellschaft Union Pacific Corporation (ISIN: US9078181081, NYSE: UNP) wird die Quartalsdividende um 10 Prozent auf 0,73 US-Dollar je Aktie erhöhen. Es ist zweite vierteljährliche Anhebung in Folge und die insgesamt neunte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Seit 119 Jahren wird bereits eine Dividende ausgeschüttet. Das Unternehmen zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,92 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

