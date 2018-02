Mainz (ots) -



"Wie gesund ist unser Brot?" fragt Filmautorin Anita Lackenberger in ihrer 3sat-Dokumentation und stellt Alternativen zu industriell hergestelltem Brot vor.



Immer mehr Menschen leiden an Weizen- und Glutenunverträglichkeit. Lange galt das Weizeneiweiß als Ursache dieses Übels - glutenfreie Produkte fehlen heute in keinem Supermarkt. Nun aber erhärtet sich der Verdacht, dass nicht der Weizen, sondern die Verarbeitung das Brot zum potenziell problematischen Lebensmittel macht. Bei der industriellen Produktion hat Brot schlicht zu wenig Zeit, um zu reifen. Darauf reagieren immer mehr Bäckereien und setzen auf alte Herstellungsweisen und Zutaten wie Champagnerroggen, Emmer oder Chiasamen, die sie zum Teil selbst anbauen und mahlen.



Unter anderem stellt der Film das Adenauer-Brot vor, das es in Rhöndorf am Rhein gibt. Für das Brot wird neben Kleie, Gersten- und Reismehl auch Maisgries verarbeitet. Konrad Adenauer hatte es während des Ersten Weltkriegs entwickelt, um Köln vor Hunger zu bewahren. Heute profitieren Allergiker und Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit davon.



