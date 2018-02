Angeblich hat die Credit Suisse ehemaligen Kundenberatern in den USA Lohnzahlungen vorenthalten. Die Bank dementiert diese Vorwürfe.

Die Credit Suisse hat Anschuldigungen zurückgewiesen, sie habe ehemaligen Kundenberatern in den USA künftige Lohnzahlungen vorenthalten. "Die Behauptungen sind falsch, und der Fall entbehrt jeder Grundlage", erklärte ein Credit-Suisse-Sprecher am Freitag. Ein Ex-Kundenberater hatte am Mittwoch eine Klage bei einem Gericht in den USA eingereicht. Darin wird dem Schweizer Institut vorgeworfen, den Beratern im Zuge der ...

