Beijing (ots/PRNewswire) - Im Januar 2018 gab der weltweit führende Monokristallin-Hersteller, LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (nachstehend "LONGi" genannt) den strategischen 3-Jahresplan seines Geschäfts mit monokristallinen Wafern für den Zeitraum von 2018 bis 2020 bekannt. Um den Fortschritt der FV-Industrie zu beschleunigen und die steigende Nachfrage der nachgeschalteten Anwender zu befriedigen, plant LONGi, seine Kapazität bei monokristallinen Siliziumwafern bis 2020 auf 45 GW zu erweitern.



In seinem strategischen 3-Jahresplan hat LONGi den schrittweisen Ansatz für den kontinuierlichen Ausbau der Produktionskapazitäten für monokristalline Siliziumwafer dargestellt. Ausgehend von einer Siliziumwaferkapazität von 15 GW Ende 2017 wird diese bis Ende 2018 auf 28 GW, bis Ende 2019 auf 36 GW und bis Ende 2020 auf 45 GW erhöht. LONGi wird die Produktionskosten weiter senken und die Marktversorgung mit effizienten monokristallinen Produkten sicherstellen.



LONGi erklärte, dass die technischen Qualitäts- und Kostenziele seiner neuen Produktionsprojekte die laufenden Anforderungen der nationalen FV-Netzparität Chinas unterstützen sollten und dass sich das Unternehmen auf kosteneffiziente monokristalline Produkte konzentrieren wird, um seine führende Position in diesem Segment zu festigen. LONGi will sicherstellen, dass die Kosten für standardmäßiges Silizium/nicht Silizium von neuen Waferprojekten RMB 1 ($ 0,16) pro Stück nicht übersteigen. Gleichzeitig will man bei der Waferqualität in der Massenproduktion weiterhin einen Umwandlungswirkungsgrad herkömmlicher PERC-Zellen von mehr als 22,5 % mit einer Degradation innerhalb von 1 % gewährleisten.



Heute fertigt LONGi seine Solarprodukte überwiegend in China, verfügt aber auch über Kapazitäten in Malaysia. In den vergangenen zwei Monaten hat LONGi die Produktion an zwei neuen Standorten aufgenommen: Yunnan Chuxiong (10 GW monokristalline Wafer) und Yunnan Lijiang (5 GW monokristalline Barren). Ein drittes Werk in Yunnan Baoshan wird ebenfalls für die Produktion von 5 GW monokristalliner Barren im Oktober 2018 in Betrieb gehen.



Die Strategie von LONGi für die Massenproduktion von monokristallinen Wafern wird dazu führen, dass die Preise mit großer Sicherheit fallen. Das Massenangebot an preisgünstigeren monokristallinen Wafern, verbunden mit den Vorteilen der PERC- und Bifacial-Technologie, wird zwangsläufig das Erreichen der Netzparität beschleunigen.



OTS: LONGi Solar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125638 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125638.rss2



Pressekontakt: Amy Ma +86-183-9213-1832 mayy@longi-silicon.com