EU-Chefunterhändler Michel Barnier warnt vor einem möglichen Scheitern der geplanten Übergangsphase mit Großbritannien.

Der Chefunterhändler der Europäischen Union bei den Brexit-Gesprächen, Michel Barnier, hat abermals Kritik an seinen britischen Verhandlungspartnern geübt. Großbritannien habe noch immer keine Vision der künftigen Beziehungen vorgelegt, sagte Barnier am Freitag. Es bestünden nach wie vor große Meinungsverschiedenheiten darüber, wie die Übergangsperiode aussehen solle, nachdem die Briten die EU am 29. März 2019 verlassen haben ...

