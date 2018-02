München - Das Börsengewitter vom Montag beendete eine ungewöhnlich lange Phase niedriger Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick". Langsam scheinen sie jetzt zu mehr Normalität, sprich wieder spürbarer, aber überschaubarer Volatilität zurückzukehren, so die Merck Finck Privatbankiers.

