Paris - Der Platinkurs stieg in den vergangenen Wochen bis an das Vorjahreshoch bei 1.022 USD und stoppte auf seine steile Aufwärtsbewegung auf diesem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Nach dem Bruch einer steilen Aufwärtstrendlinie habe das Edelmetall zunächst an den Support bei 990 USD zurückgesetzt, der allerdings unterschritten worden sei.

