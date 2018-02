Köln (ots) -



Zum achten Mal kommt 1LIVE mit Deutschlands besten Comedy-Newcomern an die Unis im Sektor. Premiere der "1LIVE Hörsaal-Comedy" ist am 21. April 2018 an der Uni Paderborn, das Finale findet am 05.Juni 2018 an der Uni Bonn statt. Mit dabei sind Bastian Bielendorfer, Simon Stäblein, Thomas Schmidt, Sven Bensmann und Herr Schröder.



13 Shows und fünf Comedians. Das ist die "1LIVE Hörsaal-Comedy" 2018. Der Moderator der diesjährigen Tour ist der 33-jährige Bastian Bielendorfer. Der Lehrersohn und Bestseller-Autor hatte in seiner Kindheit nicht viel zu lachen, holt das aber jetzt auf der Bühne nach: "Ich durfte schon letztes Jahr mit dabei sein auf der Tour. Dieses Jahr das Ding zu moderieren, ist natürlich nochmal eine Nummer größer! Ich freue mich sehr darauf!"



Die 1LIVE Hörer kennen den gebürtigen Gelsenkirchener aus seiner Radio-Comedy "1LIVE Hacks" und der "1LIVE Generation Gag". Simon Stäblein war für eine Modelkarriere auf dem Catwalk einfach zu intelligent und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschheit zu erheitern. Einzige Regel, die für ihn gilt: Was er witzig findet, wird erzählt. Thomas Schmidt hat - nach eigener Aussage - eine biologische Uhr, die immer nachgeht. Sein Dilemma: Er sieht sehr viel jünger aus, als er ist. Trotz Grundschulgesicht schafft er es jetzt in die Uni. Sven Bensmann ist studierter Popmusiker, Sänger und Gitarrist. Er ist das Abbild einer Sing-Nachtigall und müsste damit eigentlich Pflichtinhalt jeder Biologie-Vorlesung sein. Herr Schröder traut sich was. Er schafft den fast unmöglichen Spagat zwischen Lehramtsstudium und Comedian. Der selbsternannte "Korrekturensohn" will endlich mal vor einem begeisterten Publikum stehen.



In den vergangenen Jahren war die "1LIVE Hörsaal-Comedy" innerhalb weniger Wochen ausverkauft.



Alle Infos gibt es im Netz auf 1live.de.



Tour-Daten: 21.04.2018 Uni Paderborn 22.04.2018 Uni Paderborn 28.04.2018 HS Krefeld 29.04.2018 RWTH Aachen 04.05.2018 Uni Siegen 05.05.2018 Uni Köln 07.05.2018 Uni Wuppertal 16.05.2018 Uni Bielefeld 26.05.2018 Uni Düsseldorf 27.05.2018 Uni Bochum 30.05.2018 Haus der Technik Essen 02.06.2018 Uni Münster 05.06.2018 Uni Bonn



