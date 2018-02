Lieber Leser,

Facebook hat in der vergangenen Woche die Zahlen per viertes Quartal präsentiert. Während einige in der Befürchtung bestätigt worden sind, dass die Verweildauer auf dem Portal insgesamt rückläufig sein könnte, hat man die Analysteneinschätzungen beim Umsatz sowie beim Ergebnis je Aktie übertreffen können. Das Ergebnis je Aktie auf Non-GAAP Basis lag bei 2,21 US-Dollar und damit 56,73 % höher als im Vorjahresquartal. Analysten erwarteten im Mittel 1,95 US-Dollar.

US-Steuerreform ... (David Iusow)

