Domat/Ems - Die auf Polymere und Spezialchemikalien ausgerichtete Ems-Gruppe hat 2017 eine ansehnliche Gewinnsteigerung erzielt. Die überdurchschnittlichen Gewinnmargen gingen aber etwas zurück. Für 2018 ist das von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo geführte Unternehmen zwar zuversichtlich, hebt aber den Mahnfinger.

Der Umsatz knackte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 2,15 Mrd CHF (+8,2%) die Marke von 2 Milliarden Franken. Diesen Wert wollte Ems eigentlich bereits 2015 ins Visier nehmen - bevor der Frankenschock einen Strich durch die Rechnung machte.

"Wir wären auch ohne die vorgenommenen Preiserhöhungen über diese Marke gekommen", erklärte Martullo am Freitag vor den Medien. Die höheren Verkaufspreise wurden nötig, weil sich die für das Unternehmen relevanten Rohstoffe markant verteuerten. "Das war unsere grösste Herausforderung im letzten Jahr", sagte die Konzernlenkerin.

Tiefere Marge

Die höheren Rohstoffkosten schlugen sich aber etwas in der Marge nieder. So hielt der operative Gewinn auf der Stufe EBIT mit plus 6,3% auf 582 Mio CHF nicht ganz mit dem Umsatz Schritt - die entsprechende Marge sank um 0,5 Prozentpunkte auf 27,1%. Unter dem Strich ergab sich ein ebenfalls 6,3% höherer Reingewinn von 484 Mio CHF.

Martullo stört sich nicht an der leicht ...

